Похищением украинских сирот из Херсонской области занимались депутаты госдумы России — hromadske 1 июля, 00:16 Мурал Милана в Мариуполе, уничтоженный российскими оккупантами (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Украинские коллаборанты и депутаты госдумы страны-террориста России участвовали в похищении украинских сирот из Херсонского дома ребенка в 2022 году. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на полученные документы.

Офис генерального прокурора в пятницу, 30 июня, объявил о трех подозрениях за похищение 46 сирот из Херсонского дома ребенка 21 октября 2022 года и еще двух детей в сентябре 2022 года.



Видео дня

В организации преступления подозревают коллаборантку, так называемую и.о. директора Дома ребенка, которую незаконно «назначили» оккупанты, Татьяну Завальскую, и бывшего главу фейкового департамента здравоохранения оккупантов в Херсонской области Вадима Ильмиева. Также подозрение получил депутат российской госдумы Игорь Кастюкевич — он похищал сирот в возрасте до 5 лет и публиковал видео у себя в Telegram.



Расследователи hromadske получили доверенности на похищение двух сирот, подписанные Завальской и Ильмиевым. Одна из них записана на депутатку госдумы страны-агрессора Яну Лантратову — по данным журналистов, та занимается незаконным вывозом украинских детей в Россию минимум с 2015 года.

Инфографика: hromadske

Инфографика: hromadske

Другая доверенность выдана на москвичку Инну Варламову, которая, как считают журналисты, работает в российском ФСБ.

Агентство Reuters ранее сообщило, что украинские правоохранители выдвинули российскому политику и двум подозреваемым коллаборантам подозрения в военных преступлениях из-за депортации десятков детей-сирот из Херсонской области.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом. Россияне вывезли с временно захваченных ими территорий более 19,5 тысяч украинских детей.