«Список 31». Журналисты выяснили, как оккупанты незаконно вывезли украинских детей из Донбасса в РФ 18 июля, 23:07 Александра Мажева (Фото:Схемы)

Журналисты выяснили, как российские оккупанты незаконно депортировали из Донецкой области в РФ 31 украинского ребенка.

В расследовании от Схемы говорится, что им удалось получить список с 31 ребенком, которых в мае прошлого года вывезли, в частности, из оккупированного Мариуполя в Московскую область.

Видео дня

Этот список журналисты получили от Евгения Межевого, троих детей которого депортировали в Россию, но впоследствии их удалось вернуть отцу. И такой же документ впоследствии нашли в утечке из почты руководителя группировки «ДНР» Дениса Пушилина, лично согласовавшего список детей и утвердившего его своей подписью. Доступ к массиву данных из его почты Схемы получили с помощью объединения украинских хакеров KibOrg и верифицировали, сопоставив события того времени.

В списке 31 было 16 парней и 15 девушек. Самая молодая из них — Александра Межева, которой на момент депортации было шесть лет. Самым старшим — по 17.

Дети Межевого, с которыми поговорили журналисты проекта Ты как?, рассказали, что из Мариуполя их сначала отправили в фильтрационный лагерь в селе Безымянное Донецкой области, а впоследствии представители так называемой социальной службы группировки «ДНР» отвезли детей в больницу Новоазовска, что в 30 километров от Мариуполя.

Согласно переписке по утечке почты Пушилина, других детей из «списка 31» вывозили, кроме Мариуполя, из оккупированных Волновахи, Шахтерска, Харцызска в по меньшей мере 10 заведений на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Среди них, кроме упомянутой детьми Межевой Новоазовской центральной больницы, — Детский социальный центр в Шахтерске, Харцызский детский социальный центр и заведения в Донецке: Республиканский травматологический центр, Центральная городская клиническая больница № 1, Республиканская клиническая туберкулезная больница МОЗ, Республиканская детская клиническая больница, городская детская клиническая больница № 5, Республиканский дом ребенка и пансионат Ветеран.

Откуда россияне незаконно вывозили детей / Фото: Схемы

В утечке из почты главаря группировки «ДНР» журналисты также нашли постановление от 25 мая 2022 года за подписью Пушилина, согласно которому группу из 31 ребенка уже перед отправкой в Россию должны были перевезти в Детский социальный центр Донецка. На каждого составили досье, указав, что все они «лишенные родительской опеки» — несмотря на то, что у большинства детей были опекуны или родители.

Из социального центра в Донецке 26 мая детей автобусом вывезли в Ростов-на-Дону, где их уже ожидал самолет.

Журналисты установили, что этот борт входит в состав Специального летного отряда Россия, подчиняющегося Управлению делами российского диктатора Владимира Путина. Самолет доставил 31 ребенка в аэропорт Внуково в Москве.

Борт, который возил украинских детей / Фото: Схемы

Согласно документам, которые журналисты получили от Евгения Межевого и из сломанной почты Пушилина, дальше детей разместили в санатории Поляны под Москвой. Это учреждение также подчиняется Управлению делами Путина.

Часть детей из «списка 31» в России устроили в новые семьи. Среди них Богдан Ермохин и Филипп Головня. Последнего усыновила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Из этой группы удалось вернуть только одного подростка и троих детей Евгения Межевого. С начала июля 2022 года семья Межевых проживает в Латвии.