«Брал, берет и будет брать». Глава Красного Креста Беларуси признал участие в депортации украинских детей. Киев требует ареста 19 июля, 16:52 Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов (Фото:Зеркало)

Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признался, что «принимал, принимает, и будет принимать — активное участие» в незаконной депортации детей из Украины.

Об этом сообщает белорусский оппозиционный портал Зеркало.

Шевцов во время очередной поездки на временно оккупированную территорию Донецкой области заявил в репортаже телеканала Беларусь 1, что его организация участвует в вывозе детей из Украины.

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Глава Белорусского общества Красного Креста выразил возмущение относительно обвинений в адрес Беларуси в похищении украинских детей. Поскольку по его словам, эти дети приезжают в Беларусь «на оздоровление».

«И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие», — сказал Шевцов.

Он оправдывался, что Красный Крест якобы заботится о детях, дарит им подарки и делает все, чтобы дети «забыли об ужасе войны и отдохнули».

Шевцов также объяснил цель своей поездки в Донецкую область тем, что хотел убедить всех, что Беларусь обвиняют «зря». Он также добавил, что «не может допустить потери имиджа страны и белорусского Красного Креста».

Белорусский портал Зеркало отметил, что во время предыдущей поездки на оккупированные украинские территории, Шевцов был замечен в камуфляжной одежде и с буквой Z на рукаве, хотя согласно уставу Красного Креста он должен придерживаться нейтральности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на признание Шевцова. Он призвал Международный уголовный суд выдать орден на арест Дмитрия Шевцова.

«Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Какова роль Беларуси в депортации украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит, в частности, через территорию Беларуси, заявлял он.

С сентября 2022 года в Беларусь депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет, писала британская The Telegraph. Газета прогнозирует, что к осени это количество может вырасти до 3 тыс. В расследование издания говорилось, что детей принудительно вывезли в по меньшей мере четыре лагеря, а некоторые из них уже прошли «военную подготовку». Их размещают в Минской области в санатории Острошицкий городок, центре Зубренок и лагере Дубрава, а также в Гомельской — в лагере Золотые пески.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей. Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, который также нацелен, в частности, на причастных к их депортации.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.