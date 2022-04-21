Заложники оккупантов. Что делать украинцам, которых принудительно вывезли в Россию или на территории подконтрольные «ДНР» 21 апреля, 10:41 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Вывезенные из Мариуполя украинцы в российском городе Таганрог (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

12 апреля украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских, в том числе более 130 тысяч детей.



Российские войска также вывозят людей из Изюма, создавая для этого фильтрационные лагеря и коридоры. Некоторым депортированным украинцам удается после этого уехать в страны Евросоюза.

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НВ публикует советы первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого и советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко депортированным украинцам.

Что делать, если вас вывезли в Россию

Согласно рекомендациям Белошицкого, в первую очередь следует связаться с друзьями, знакомыми или родственниками. Можно также обратиться в организацию Допомагаємо поїхати.

Необходимо помнить, что увезенные в РФ украинцы не обязаны оформлять заявление на временное пребывание/беженство или убежище. Белошицкий советует не подписывать никаких документов и избегать манипуляций с паспортом — не разрешать ставить печати и делать в нем какие-то отметки.

Андрющенко советует настаивать на том, что у вас есть родные, знакомые или друзья в России, к которым вы едете.

«Это позволит не выбирать никакого статуса и оставить свои документы целыми. По прибытию в Россию по их законам вы обязаны встать на учет (регистрация по месту проживания) сроком до 90 дней», — отмечает он.

По словам Андрющенко, в РФ предусмотрены два статуса для депортированных украинцев: беженец и укрытие от войны.

«Если вас заставили выбрать этот статус, то у вас заберут паспорт гражданина Украины, выдадут справку, что де-факто привяжет вас к определенному региону и определенной работе. Статус будет действовать минимум год, и в течение этого периода вы официально не сможете даже покинуть регион», — пояснил он.

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Андрющенко добавил, что «в глубокой теории, вы в любое время по закону можете отказаться, а россияне обязаны выдать обратно паспорт, но где же россия, где законность».

Заместитель главы Департамента патрульной полиции Белошицкий советует при первой же возможности отказываться от поездок в лагеря для перемещенных лиц.

С точки зрения закона, ограничений на выезд из России для граждан Украины нет. Андрющенко отмечает, что выехать можно, даже минуя регистрацию на 90 дней.

Если вам удастся добраться до ЕС, вы можете отправиться в любую страну, где можете оформить статус на временную защиту, позволяющую получить временное жилье, льготы и финансовую помощь, поясняет Белошицкий.

Прибыв в ЕС, можно не оформлять статус беженца, а искать жилье и работу самостоятельно. Медицинская и юридическая помощь гражданам Украины в ЕС предоставляется бесплатно. Украинские СИМ-карты и банковские карты работают в ЕС, а вот в РФ — нет.

Маршрут выезда из России

Самый удобный маршрут — через эстонскую границу (пропускной пункт Ивангород — Нарва), пишет Белошицкий.

можно добраться до Санкт-Петербурга поездом, а оттуда попуткой или электричкой в Ивангород;

из Нарвы можно добраться до Таллина ( бесплатно для украинцев);

бесплатно для украинцев); В России можно приобрести билет на автобус Ecolines в Ригу ( Латвия) или Вильнюса ( Литва).



Оказавшись в Эстонии, вы можете обратиться за помощью по любым вопросам по бесплатному номеру 12−47 или +3726001247.

По словам Андрющенко, при наличии биометрического загранпаспорта проблем на границе не возникает.

«Есть вопросы со стороны россиян, но факты недопуска к пересечению границы пока не установлены», — отметил он.

Если у вас есть только паспорт гражданина Украины, возможны следующие варианты:

Выехать в Беларусь, а оттуда — в Литву. «По нашей информации, Литва с пониманием относится к украинцам и позволяет в исключительных случаях пересекать границу без загранпаспорта», — отмечает Андрющенко.

Уехать в Грузию. «Здесь тоже достаточно нашего паспорта, но могут возникнуть определенные проблемы с последующим возвращением, по информации от нашего консульства. Проблема связана с усложнением восстановления загранпаспорта во время войны», — комментирует этот вариант Андрющенко.

Что делать, если вас вывезли на контролируемую « ДНР» территорию

На оккупированной территории, контролируемой террористической организацией «ДНР», действуют так называемые фильтрационные лагеря для украинцев. В случае попадания в такой лагерь Белошицкий советует

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