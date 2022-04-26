В Украину вернули двоих детей, принудительно вывезенных оккупантами из Мариуполя — Денисова 26 апреля, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Россия принудительно вывозит людей из Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине родственникам вернули двоих детей, которых Россия принудительно вывезла из Мариуполя.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, удалось вернуть 12-летнюю дочь погибшего в Мариуполе Евгения Обединского Киру. Дедушка ребенка хотел вернуть внучку и установить над ней опеку.

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Также к Денисовой обращалась бабушка 9-летнего Ильи Матвиенко, мать которого погибла во время бомбежки Мариуполя. Бабушка осталась единственным родственником ребенка и хотела установить опеку над ним.

Детей вывезли российские военные и их судьба и местонахождение оставались неизвестными.

На данный момент родственники смогли установить над ними опеку в Украине.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отслеживает судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в Россию.



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