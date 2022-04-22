Денисова рассказала, в какие города Россия принудительно вывозит украинцев 22 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Россия насильно вывезла из Мариуполя более 130 тысяч человек (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия принудительно вывозит украинцев в Чувашию и в Пензенскую область, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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В эфире телеканала Настоящее время она уточнила, что украинцев размещают в селе Шомиково недалеко от Чебоксар в санатории. Там находятся около тысячи мариупольцев, которые хотят вернуться в Украину или уехать в страны ЕС, чтобы не находиться в России «непонятно в каких условиях и непонятно почему».

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«Также есть лагерь в Леонидовке Пензенской области. Также есть город Тихвин Ленинградской области. Также есть во Владимире некий благотворительный фонд России, куда привезли группу украинских подростков, 14 и 15 лет, из Донецкой и Луганской областей», — уточнила Денисова.

Украинский омбудсмен уточнила, что перед отправкой в такие лагеря на территории России украинцы проходят фильтрацию и у них забирают паспорта.

Денисова добавила, что на сегодня по данным украинской власти Россия незаконно депортировала около 915 тысяч украинцев.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отслеживает судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в Россию.



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