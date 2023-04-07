Депортированных украинцев оккупанты расселили в 55 отдаленных регионах — ЦНС 7 апреля, 16:34 Гражданские, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым в преддверии отступления, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)

Россияне расселили депортированных украинцев в 55 отдаленных регионах страны-агрессора.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Оккупанты продолжают депортацию украинцев под видом эвакуации, в целом украинцев уже расселили в 55 регионов», — говорится в сообщении.

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В центре подчеркнули, что россияне проводят политику геноцида на захваченных территориях, потому что конечная цель России — уничтожение украинской нации.

Они добавили, что «переселенцев», которых российская власть иногда принудительно, иногда обманом «эвакуировала», выселяют в отдельные районы и создают условия, когда им необходимо получить паспорт России.

«Следовательно, украинцев на ВОТ депортируют для дальнейшей ассимиляции в отдаленных землях России», — сообщается в центре.