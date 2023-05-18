Подоляк заявил, что стратегию РФ по депортации украинцев необходимо прервать 18 мая, 17:32 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Принудительная депортация является излюбленной стратегией России, к которой враг прибегает при попытке похитить территории и ограбить чужое, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter он написал, что Россия умышленно прибегает к принудительной депортации целых народов с обязательными массовыми избиениями, унижениями людей и тотальным разрушением домов, поскольку это является ее любимой «внешнеполитической» стратегией.

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«Чтобы украсть территорию. Чтобы ограбить чужое. Чтобы заселить украденное криминальным элементом и назвать „своим“. Депортации, убийства, захваты и разграбление — именно так прирастала Россия. Крымскотатарский народ, который дважды пережил ужас российского избиения и изгнания, прекрасно это понимает», — добавил советник Офиса президента.

По словам Михаила Подоляка, сегодня важно наказать «русский мир», чтобы наконец прервать бесконечный цикл «депортаций по-русски».

27 апреля российский диктатор Владимир Путин подписал юридически ничтожный «указ», касающийся «правового положения» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

27 сентября 2022 года российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал «указы» Путина, касающиеся украинских территорий, ничтожными.