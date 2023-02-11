Число депортированных в Россию украинских детей может достигать десятков тысяч — Офис генпрокурора 11 февраля, 22:12 Юрий Белоусов (Фото:Стас Юрченко/Ґрати)

Оккупанты принудительно депортировали в РФ более 16 тысяч украинских детей. Речь идет об официальных данных, но реальные цифры могут достигать десятков или сотни тысяч человек.

Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в интервью изданию LB.

«По официальной информации, сейчас у нас более 16 тысяч принудительно перемещенных детей на территорию РФ… Считаю, что их гораздо больше. Такая же ситуация по количеству погибших. Официально 9,5 тысячи гражданских лиц были убиты. Однако понимаем, что их в десятки раз больше. К сожалению, сейчас мы не можем подтвердить все случаи, потому даем такие сдержанные цифры», — отметил Белоусов.

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По его словам, точной цифры вывезенных детей никто не знает.

«Как юристы мы оперируем только фактами, которые точно можем подтвердить. Но, как люди, понимаем, что речь может идти о десятках, возможно, даже сотнях тысяч детей , которых вывезли в Россию. Может быть, миллион. Точные цифры мы сможем назвать, когда будут деоккупированы наши территории. Впрочем, даже сейчас трудно представить, сколько было вывезено только из одного Мариуполя», — отметил правоохранитель.

Белоусов утверждает, что основная причина, почему украинских детей насильно вывозятся из страны, — потеря ими национальной идентичности.

«Все это в совокупности дает нам основания считать, что в Украине – геноцид. Мы понимаем, что это самое сложное преступление, которое будет доказывался в разных юрисдикциях. Верх политического руководства России понесет ответственность за геноцид в Международном уголовном суде. Часть преступников за геноцид ответит, надеемся, в пределах универсальной юрисдикции, чтобы их осуждали в национальных судах», — добавил Белоусов.

Также он рассказал, что в Украине зарегистрированы десятки тысяч российских военных преступлений. Правоохранительные органы находятся на этапе, когда из всех военных преступлений «пытаются составить пазл и общую картину геноцида».