В Украину вернули десять детей, депортированных Россией 1 августа, 21:34 Десять возвращенных детей (Фото:Скриншот из видео Николай Кулеба/Telegram)

Во вторник, 1 августа, в Украину вернули десять детей, которых незаконно вывезли российские оккупанты.

Об этом сообщил бывший уполномоченный по правам ребенка исполнительный директор организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram.

Детей встретили в селе Кортелисы, что в Волынской области.



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«Мы счастливы, что несмотря на все сложности и препятствия нашей команде удалось сделать это возможным», — написал директор Save Ukraine.



Кулеба отметил, что всего в рамках Save Ukraine было проведено девять спасательных миссий. Во время них Украина вернула 141 ребенка.

31 июля так называемая уполномоченная по правам ребенка страны-террориста России Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты незаконно вывезли на российскую территорию более 700 тысяч украинских детей.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

Как Беларусь и РФ причастны к депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.