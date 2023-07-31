Прямое доказательство для Международного уголовного суда. Лубинец отреагировал на отчет россиян о 700 тысячах депортированных украинских детей 31 июля, 21:26 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова призналась, что за 2022 год РФ депортировала 700 тысяч украинских детей. Это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Доклад уполномоченного по правам ребенка РФ — прямое доказательство для Международного уголовного суда относительно депортации украинских детей», — отметил Лубинец.

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Он отметил, что в докладе уполномоченная по правам ребенка Российской Федерации сообщает, что Россия за 2022 год вывезла из Украины более 700 тысяч украинских детей.

Лубинец заявил, что россияне под видом «добрых дел», «эвакуации» или «отдыха» вывозят украинских детей на территорию РФ или временно оккупированного Крыма.

По его словам, депортируют не только воспитанников институциональных учреждений, но и детей, оставшихся сиротами из-за действий страны-агрессора России. Кроме того, вывозят и тех, у кого есть родственные связи на территории Украины.

«Такая политика в отношении украинских детей является составляющей геноцида нашей нации, нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка. Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками Российской Федерации», — написал омбудсмен.

Лубинец призвал международное сообщество принять срочные меры для прекращения серьезных нарушений норм международного права и способствовать возвращению вывезенных детей на территорию Украины.

Он обратился к спецпредставителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбы с просьбой получить от российской стороны списки депортированных украинских детей и передать их Украине.

«Мы будем работать пока не вернем каждого ребенка домой, а для украинских детей, дом — Украина», — подчеркнул омбудсмен.

Как Беларусь и РФ причастны к депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.