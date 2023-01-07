Оккупанты вывезли почти 300 детей из Донбасса в больницы Москвы — Луганская ОВА

7 января, 10:09
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Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские окупанты под предлогом «лечения» вывезли в Москву почти 300 детей из Луганской и Донецкой областей. Но на самом деле «пациенты» не были в тяжелом состоянии, сообщила Луганская ОВА в Facebook.

Выездные бригады российских медиков осенью проводили медосмотры юношей и девушек в оккупированных городах. Кое-где учителя в школах собирали с детей деньги за обследование.

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По данным ОВА, российские медики заявили о якобы обнаружении «серьезных травм» у части детей и оказании им «первой помощи». После этого их с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в московские стационары, где дети продолжили «лечение и реабилитацию».

«До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

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6 января Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты вывезли 414 детей из временно оккупированной Горловки Донецкой области. Их отправили в Ростовскую область России под предлогом проведения «праздничных мероприятий» с пропагандистской целью.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донбасс Москва Лечение Дети Война России против Украины

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