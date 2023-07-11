«Я была в потустороннем мире». Как украинские женщины едут в Россию, чтобы вернуть домой своих депортированных детей — две истории от NV 11 июля, 14:19 NV Премиум Фонд Save Ukraine вернул 128 украинских детей, вывезенных россиянами (Фото:Save Ukraine)

NV рассказывает истории двух матерей, которые преодолели тысячи километров и выдержали многочасовые допросы, но разыскали в России своих детей-подростков и вернули их в Украину.

Российский пограничник снова и снова задает одни и те же вопросы: зачем она приехала в РФ? какая у нее цель? в каком городе она остановится? Светлана Попова — полнотелая женщина, воспитавшая восьмерых детей, — повторяет свою заранее придуманную и проработанную легенду: едет в Тюмень к брату, у племянника будет свадьба, на которую ее пригласили, а она очень соскучилась и не стала отказываться.

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К счастью, у украинки действительно есть брат, который еще в советское время переехал в Сибирь и до сих пор там живет. Перед поездкой она ему позвонила и обо всем договорилась, поэтому когда пограничник набирает номер брата, тот подтверждает — и о племяннике, и о свадьбе, и о ее приезде.

Россиянин не успокаивается и тщательно проверяет мобильный Поповой, ищет хоть какие-то упоминания о ВСУ и войне вообще. Но ничего не находит и отпускает ее после почти двухчасового допроса в московском аэропорту Домодедово. Однако украинка едет не в Тюмень, а в Мордовию, где ее ждет 15-летняя Алина, ее дочь.

На оккупированных теперь Россией украинских территориях до войны проживало около 700 тыс. детей. Судьба всех их доподлинно неизвестна, впрочем, согласно официальным данным Офиса омбудсмена по правам ребенка, около 19,5 тыс. несовершеннолетних украинцев депортированы в Россию. Из них пока удалось вернуть немногих. Так, за время работы фонд Save Ukraine, протягивающий руку помощи тем соотечественникам, которые больше всего в ней нуждаются во время войны, вернул с российской территории 128 украинских детей.