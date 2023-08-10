Украина с начала полномасштабного вторжения вернула 380 депортированных Россией детей — Верещук 10 августа, 14:43 Украина с начала полномасштабного вторжения вернула 380 депортированных Россией детей (Фото:Офис президента Украины)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть около 380 детей, депортированных страной-агрессором.

Об этом заявила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Радио Свобода.

По ее словам, в масштабах озвученного количества депортированных украинских детей, которое достигает более 20 000 тысяч, «это очень мало».

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«Именно поэтому мы так и апеллируем часто к международному сообществу и требуем принять безотлагательные меры по возвращению, в частности, детей сирот, потому что если ребенок родительский, то мама или отец имеет право поехать самостоятельно и ребенка привезти, что и делают наши женщины», — сказала она.

Верещук отметила, что если ребенок является сиротой, то полную ответственность за него несет государство, поэтому Украина просит от России передать списки таких детей и требует их возвращения домой.

Она подчеркнула, что всем детям, которые не имеют родителей, Украина сможет предоставить опекунов, которые поедут на территорию РФ или третьей страны для того, чтобы забрать такого ребенка.

«Мы сказали, любой механизм приемлем. Но неприемлемо наших детей усыновлять, неприемлемо наших детей отдавать в незаконную опеку, потому что потом и те усыновители из числа граждан Российской Федерации также будут нести юридическую ответственность», — сказала Верещук.

Глава Минреинтеграции также прокомментировала заявление уполномоченной в России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая сообщила, что с момента российского полномасштабного вторжения в Украину было вывезено 700 тысяч украинских детей.

«Я не уверена насчет 700 тысяч, но точно больше, чем той информацией, которой мы располагаем. Почти 20 тысяч мы знаем, что вывезли», — заявила Верещук.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

Ранее уполномоченная по правам ребенка страны-агрессора России Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты незаконно вывезли на российскую территорию более 700 тысяч украинских детей.