В Украину удалось вернуть еще девять детей, депортированных Россией 8 сентября, 11:56 Лубинец рассказал истории некоторых детей, который удалось вернуть из РФ (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Украине удалось вернуть домой еще девять украинских детей, который российские оккупанты депортировали после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

Он опубликовал фото родителей и их детей.

По словам омбудсмена, возвращение каждого ребенка — это спецоперация.

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Он также рассказал несколько историй о детях, которых удалось вернуть.

Лубинец уточнил, что двое детей долгое время находились на временно оккупированных территориях.

Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Также удалось вернуть парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали.

«Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с матерью, в Украине», — резюмировал омбудсмен.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.