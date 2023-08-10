Заставляют слушать Газманова. Россияне вывозят украинских подростков в военный лагерь в Пензе — ЦНС

10 августа, 16:22
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Враг занимается «воспитанием» подростков из Украины (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Враг занимается «воспитанием» подростков из Украины (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Оккупанты вывозят украинских подростков с временно оккупированных территорий в российскую Пензу на так называемые военные сборы.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщил Центр национального сопротивления.

ЦНС отмечает, что противник занимается «воспитанием» подростков из Украины, чтобы в будущем вербовать их в ряды армии РФ.

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По информации ЦНС, с 1 по 18 августа в российской Пензе продолжаются военно-патриотические сборы с участием украинских подростков в лагере Гвардеец. На сборы оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий.

Подростков вывезли из населенных пунктов:

  • Мариуполь,
  • Кировское,
  • Енакиево,
  • Горловка,
  • Шахтерск,
  • Макеевка,
  • Донецк.

Россияне в лагерях устраивают для детей тренировки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.

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В ЦНС объяснили, что такими действиями оккупанты продолжают политику уничтожения молодого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их к войне против Украины.

Ранее ЦНС сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины россияне поставили перед гауляйтерами план по вывозу более 10 тыс. местных детей на «отдых» в лагеря Дагестана, Чувашии и Краснодарского края РФ.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

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По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

Ранее уполномоченная по правам ребенка страны-агрессора России Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты незаконно вывезли на российскую территорию более 700 тысяч украинских детей.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Дети депортация Война России против Украины Временно оккупированные территории похищение детей

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