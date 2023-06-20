Оккупанты планируют депортировать еще 750 детей из Луганской области — ОВА 20 июня, 22:25 У школьников массово находят болезни, чтобы отправить на «лечение» в РФ (Фото:REUTERS / Алексей Павлишак)

С временно оккупированных территорий Луганской области российские оккупанты хотят вывезти 750 детей в Россию якобы на лечение.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.

Он отметил, что в июне было вывезено 150 детей из Старобельского района Луганской области, которых якобы отправили на оздоровление в Россию. Однако, по его словам, сейчас нет информации относительно их возвращения.

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Он также сообщил, что у школьников массово находят «болезни», чтобы отправить на «лечение» в РФ.

«Сейчас захватчики комплектуют группы для вывоза еще 750 детей. У 70% школьников на оккупированной территории Луганской области врачи из РФ нашли „патологии“, чтобы отправить их на лечение в Россию», — подчеркнул Лысогор.

Кроме того, в Станице Луганской россияне предлагают детям вместе с их матерями поехать в лагеря отдыха, пугая «обстрелами со стороны Украины». В случае отказа они угрожают не допустить к обучению.

18 июня сообщалось, что оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в российскую Чувашию, а в росСМИ отчитались уже об отправке 48 детей.

24 мая в Центре национального сопротивления заявили, что оккупанты планируют депортировать всех детей из Луганской области в РФ под видом проведения «медицинских осмотров».

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.



17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, которого подозревают в совершении военных преступлений в Украине. Путина обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины на территорию России с 24 февраля 2022 года.



Украина также расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.