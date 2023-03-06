Украина вернула двух братьев-подростков, которых оккупанты вывезли в Россию 6 марта, 23:56 Украина вернула еще двух подростков, вывезенных оккупантами (Фото:minre.gov.ua)

Украина вернула с территории страны-террориста России двух подростков, вывезенных оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в понедельник, 6 марта.

«Игорь и Василий — двоюродные братья. Один из них — 15-летний мальчик, за которого более трех месяцев шла борьба», — заявили в ведомстве.



Игорь с матерью Натальей жили в Херсоне. После захвата города российскими оккупантами мать пыталась вывезти сына, но эвакуировать его на подконтрольную Украине территорию было почти невозможно. Российские оккупанты предложили отправить подростка в Анапу якобы «на оздоровление». Дальше россияне отказывались возвращать его матери и использовали как заложника, проводили так называемую воспитательную работу, «стараясь навсегда отлучить от матери и Родины».

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В Минреинтеграции добавили, что Игорь и его брат уже дома, а возвращение стало самым счастливым днем в их жизни.

«Призываю всех родителей: не верьте ни единому их слову, ничего не подписывайте, ни в коем случае не отдавайте им детей — даже если вас будут уверять, что это для их безопасности. Они используют их для шантажа и „торгов“», — заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 6 марта сообщил со ссылкой на Национальное информбюро, что в Украину уже удалось вернуть 307 украинских детей.

По данным Регионального центра прав человека, идентифицированы 16 тысяч детей, которых силой депортировали в Россию.