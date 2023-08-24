Под санкции США за депортацию украинских детей попали мать Кадырова и лагерь Артек — список

24 августа, 18:53
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Дети (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

Дети (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

В четверг, 24 августа, Минфин США обнародовал список физических и юридических лиц, которые попали под санкции за причастность к депортации детей из Украины.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю международных активов Минфина США.

В списке указаны следующие физические и юридические лица:

  • Владимир Коваленко — начальник штаба детско-подросткового парамилитарного движения при минобороны страны-агрессора Юнармия;
  • Галина Пятых — советник губернатора Белгородской области и уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области.
  • Ирина Агеева — уполномоченный по правам ребенка в Калужской области РФ;
  • Ирина Черкасова — уполномоченная по правам ребенка в городе Ростов.
  • Мансур Солтаев — уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.
  • Елена Шапурова — коллаборантка, так называемая «министр образования и науки» в оккупированных районах Запорожской области в Украине;
  • Фонд Ахмата Кадырова;
  • Айсмани Кадырова, мать кремлевской марионетки в Чечне Рамзана Кадырова;
  • Детский лагерь Артек.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал введение санкций. По его словам, эти ограничения касаются лиц, которые «способствовали принудительному перемещению украинских детей» и занимаются русификацией путем создания и использования учебных программ в оккупированных РФ регионах Украины.

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«Мы постоянно работаем с партнерами и наши рекомендации учитываются в санкционных пакетах», — резюмировал Ермак и добавил, что нужно усиливать санкции.

В среду, 24 августа, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят новые санкции против России, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в страну-агрессора РФ.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Санкции США Минфин США Дети депортация Война России против Украины

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