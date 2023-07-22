Очередное военное преступление. Российские оккупанты вывезли еще более 100 детей из оккупированной Херсонщины 22 июля, 17:44 Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, вывезя более 100 детей из оккупированного Каланчака в российский Саранск (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты вывезли еще более 100 детей из поселка Каланчак, который находится под временной оккупацией, в российский город Саранск.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Оккупанты отправили новую партию украинских детей в лагеря для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Так, детей вывезли из Каланчака в санаторий Лесная сказка в Саранске (Мордовия)», — говорится в сообщении ЦНС.

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В центре нацсопротивления сообщают детали дальнейшего пребывания незаконно вывезенных детей.

«Детям будут проводить лекции о так называемой СВО (так в РФ называют войну против Украины — ред), их российскую принадлежность и преподавание псевдоистории в путинском варианте. Также перед детьми будут выступать российские „актеры“ и проводить обучение русской литературе», — резюмируется в сообщении ЦНС.

Депортация детей с оккупированных территорий Украины — что известно

Российские власти продолжают систематически совершать военные преступления по незаконному вывозу украинских детей на территорию РФ. Именно за эти действия МУС выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной РФ по вопросам защиты детей Марии Львовой-Беловой.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тысяч детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают почти 6 тысяч. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит также через территорию Беларуси.

В четверг, 20 июля, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинским властям удалось вывезти из РФ 15 воспитанников спецшколы из Николаевской области, которых депортировали российские оккупанты в июле 2022 года.