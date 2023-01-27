«Детский концлагерь». Россияне вывезли 14 сирот из Херсона в крымский детдом — СМИ 27 января, 13:14 Детей-сирот из Херсона вывезли в Крым (Фото:Дом ребенка Елочка)

Российские оккупанты вывезли по меньшей мере 14 детей-сирот из Херсона в детский дом Елочка во временно оккупированном Симферополе, сообщает российское издание Верстка .

Журналисты установили местонахождение детей благодаря фотографиям с российской новогодней акции, которую захватчики проводили на оккупированных территориях Украины. На снимках были изображены дети от двух до пяти лет — снимки сопровождались письмами Деда Мороза, в которых малыши рассказывали о себе. Письма от их имени написаны одним почерком.

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Так называемая «уполномоченная по правам ребенка в Крыму» Ирина Клюева еще в октябре 2022 года сообщала, что в Елочку «эвакуировали» детей из на тот момент оккупированного Херсона. Коллаборант Кирилл Стремоусов в том же месяце отмечал, что в Крым вывезли 46 детей-сирот.



Детский дом Елочка специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ. Оккупанты также установили заведению задачу воспитывать у детей «патриотизм и гражданственность», а также формировать представление о том, что «Крым расположен на юге России».

В 2020 году в детдоме разразился скандал из-за ненадлежащего ухода за детьми. Несколько приемных семей рассказали, что забирали детей с крайней степенью истощения, ведь малышей не кормили. Заведение называли детским концлагерем, а условия содержания детей сравнивали с Освенцимом. В частности, дети боялись горшка, купания, имели проблемы с мышцами и тому подобное.

После огласки ситуации псевдовласть Крыма провела проверку в заведении, но начала «следствие» со второго раза, и оно продолжается до сих пор.

