Соучастники военных преступлений РФ. Офис Генпрокурора обвинил Красный Крест Беларуси в депортации украинских детей 23 июля, 18:32 Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что его ведомство начало расследование о причастности Красного Креста Беларуси к депортации украинских детей (Фото:Andriy Kostin/Twitter)

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что его ведомство начало расследование деятельности представителей Белорусского Красного Креста (БКК) относительно участия в похищении украинских детей.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления», — сообщил Костин.

Видео дня

По его словам, эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы Движения Красного Креста.

Костин надеется, что МККК (Международный Комитет Красного Креста — ред) рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры.

«Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей», — резюмировал генпрокурор Костин.

Как Беларусь и РФ причастны к депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит, в том числе, через территорию Беларуси, заявлял он.

С сентября 2022 года в Беларусь депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет, писала британская The Telegraph.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

В среду, 19 июля, глава БКК Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

В четверг, 20 июля, МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства относительно их причастности к депортации детей из Украины.