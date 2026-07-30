Новым главой Департамента патрульной полиции стал Алексей Белошицкий: что о нем известно

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

До этого назначения Белошицкий занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

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В пресс-службе отметили, что Алексей Белошицкий — один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием.

В сообщении говорится, что он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений ПДД, а также в совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Пресслужба Нацполиции сообщает, что в условиях полномасштабной войны Белошицкий участвовал в создании бригады Хищник при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе.

Впоследствии под его руководством бригада расширила свои возможности, сформировав подразделения ударных БпЛА и аэроразведки.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, проживавший в украинской столице, начал стрелять в людей на улице, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелявшего произошел пожар.

Во время штурма бойцы спецподразделения КОРД ликвидировали его. Сообщалось о семерых погибших (помимо стрелка) и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел мирных жителей и захват заложников как теракт.

19 апреля глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео, на котором патрульные убегают во время стрельбы. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, сбежавшим во время стрельбы в Киеве, объявили о подозрении.

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После отставки Жукова патрульную полицию временно возглавлял заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.