Новым главой Департамента патрульной полиции стал Алексей Белошицкий: что о нем известно
Руководитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий (Фото: Алексей Белошицкий / Facebook)
Врио главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в четверг, 30 июля, представил личному составу нового начальника Департамента патрульной полиции — Алексея Белошицкого.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
До этого назначения Белошицкий занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.
В пресс-службе отметили, что Алексей Белошицкий — один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием.
В сообщении говорится, что он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений ПДД, а также в совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.
Пресслужба Нацполиции сообщает, что в условиях полномасштабной войны Белошицкий участвовал в создании бригады Хищник при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе.
Впоследствии под его руководством бригада расширила свои возможности, сформировав подразделения ударных БпЛА и аэроразведки.
18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, проживавший в украинской столице, начал стрелять в людей на улице, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелявшего произошел пожар.
Во время штурма бойцы спецподразделения КОРД ликвидировали его. Сообщалось о семерых погибших (помимо стрелка) и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел мирных жителей и захват заложников как теракт.
19 апреля глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео, на котором патрульные убегают во время стрельбы. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, сбежавшим во время стрельбы в Киеве, объявили о подозрении.
После отставки Жукова патрульную полицию временно возглавлял заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.