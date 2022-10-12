«Всегда знал, что это возможно». Азовец, оборонявший Мариуполь, о военном пути деоккупации Крыма 12 октября, 14:05 Женщина с украинским флагом позирует на фоне плаката с изображением взрывов на Крымском мосту, Киев, 8 октября (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич с позывным Тавр в интервью Радио НВ заявил, что всегда знал, что военный путь деоккупации Крыма возможен.

«О декупации Крыма. Я считаю, что она возможна была, есть и будет военным путем. Это должна быть очень масштабная военная операция, которая должна быть спланирована Генеральным штабом, возможно, совместно с другими странами», — сказал Кротевич Радио НВ.

Видео дня

Он отметил, что занимается именно планированием военных операций и имеет «план, как деоккупировать Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, но это немного не мой уровень».

«Главное – это желание высшего руководства нашей страны. А сейчас мы видим, что это есть. Его не было пять, шесть лет назад, а сейчас оно есть. И это очень хорошо. Я от этого радуюсь», — подытожил азовец.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост частично разрушен, движение по нему закрыли.

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «взорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайной ситуацией" на оккупированном полуострове.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту – спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „хлопке“ будем комментировать после нашей окончательной победы».