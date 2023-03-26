Крым является ключом к прекращению войны — Ташева

26 марта, 20:48
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Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что деоккупация полуострова является ключом к прекращению войны, но все зависит от количества оружия, которое получат украинские военные от западных партнеров.

Об этом она заявила в интервью польскому изданию PAP.

«Крым является ключом к прекращению этой войны. Мы бы хотели, чтобы он был освобожден как можно быстрее, но все зависит от того, какое оружие мы получим от наших западных партнеров. Мы уже готовимся к обновлению украинских властей в Крыму», — отметила Ташева.

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По ее словам, для деоккупации Крыма и возобновления там украинского законодательства понадобится 50 тысяч чиновников. Этим уже занимается рабочая группа.

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"Это касается всех сфер жизни: социальных вопросов, экономических, судебной системы, милиции и других государственных органов", - подчеркнула постоянная представительница Украины в Крыму.

Ташева добавила, что также необходимо будет решить вопрос жилья, которое приобрели россияне за период оккупации.

«Нам предстоит решить вопрос собственности, приобретенной россиянами во время оккупации – мы считаем их участниками преступлений, которые должны покинуть полуостров. Девять лет оккупации – это еще и миллион судебных приговоров, вынесенных оккупационными судами. Все это должно быть урегулировано», — подчеркнула политик.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Власть Деоккупация Крыма Контрнаступление Тамила Ташева Война России против Украины

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