Принесли смерть и разрушение. Украинские военные показали, как выглядит Изюм после деоккупации

25 сентября, 13:15
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Разрушенный Изюм (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Разрушенный Изюм (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Российские войска во время оккупации Харьковской области разрушили Изюм и окрестные села. Украинские военные показали, как выглядит город после освобождения.

Соответствующее видео обнародовало Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Защитники Украины показали кадры, снятые с дронов. На видео зафиксированы разрушения, являющиеся последствиями российской оккупации Изюма и ближайших к нему населенных пунктов.

Видео дня

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«Российские оккупанты убивали и пытали украинцев, уничтожили их дома. В одном из домов российская авиабомба убила пять десятков человек. И это, к сожалению, лишь небольшая часть жертв среди гражданских в Изюме и окрестных селах», — говорится в сообщении.

Десантники отметили, что одними из первых вошли в город во время контрнаступления ВСУ.

https://www.facebook.com/watch/?v=785574579315689

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

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14 сентября Изюм посетил президент Владимир Зеленский.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток.

Позже в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что эксгумировали 447 тел в месте массового захоронения в Изюме. Из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.

https://www.youtube.com/embed/YgvzQbDxMTk
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Город Военные Десантники Изюм Харьковская область Война России против Украины

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