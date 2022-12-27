Были похоронены с нарушениями. На деоккупированной территории Николаевской области эксгумировали тела еще семерых гражданских 27 декабря, 14:16 В Снегиревском районе полицейские эксгумировали тела семи гражданских (Фото:Нацполиция)

На освобожденной от российских оккупантов территории Николаевской области продолжаются стабилизационные мероприятия. В Снегиревском районе полицейские эксгумировали тела еще семерых гражданских, которые во время оккупации были похоронены с нарушениями.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции.

Как отмечается, в селе Центральное 82-летняя женщина погибла в результате попадания вражеского снаряда во двор. Из-за оккупации поселка родственники похоронили ее в саду на территории домовладения.

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Кроме того, тело осужденного, отбывавшего наказание в местной исправительной колонии и умершего из-за болезни, было эксгумировано со двора заведения.

На огороде частного дома в селе Вавилово правоохранители обнаружили захоронение 64-летней местной жительницы, которая умерла из-за болезни.

В селе Любомировка проведена эксгумация местного жителя, погибшего в результате обстрелов, жена похоронила его во дворе.

Еще трое умерших местные жители похоронили на местном кладбище.

«Правоохранители провели эксгумацию умерших и направили их тела на судебно-медицинскую экспертизу. После установления окончательной причины смерти тела вернули родственникам для перезахоронения по всем обычаям», – говорится в сообщении.

Первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября.

10 ноября появилось видео с украинскими военными в Снегиревке.

Снегиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для содержания города ВС РФ взыскали туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями/