ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты оккупантов в Херсонской области — ОК Юг

25 июля, 12:28
Украинские военные контролируют маршруты передвижения боеприпасов оккупантов на юге Украины (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные контролируют маршруты передвижения боеприпасов оккупантов на юге Украины (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные держат под огневым контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Мы контролируем огненным контролем логистические маршруты и способы передвижения, они пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов, это тоже практика, которую мы знаем со времен их действий на Донбассе», — отметила она.

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Гуменюк подчеркнула, что у оккупантов сейчас нет очень больших возможностей использовать те логистические пути, которые контролируют ВСУ.

«Это тоже создает условия для того, чтобы наше преимущество было больше и больше», — добавила она.

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19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.

23 июля ВСУ попали в Дарьевский мост через реку Ингулец. Если Антоновский мост был «ключевым элементом» поставок группировки российских войск в Херсон через Левобережье, то этот удар касается Правобережья, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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