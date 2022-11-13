ГСЧС дала советы украинцам, как безопасно вернуться в освобожденные от россиян населенные пункты 13 ноября, 13:20 Местная жительница обнимает украинского военнослужащего в Херсоне (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Для безопасного возвращения домой после деоккупации необходимо дождаться разрешения соответствующих органов. В противном случае необходимо придерживаться указаний, обнародованных пресс-службой ГСЧС в Telegram.

Спасатели обращают внимание, что есть множество примеров, когда враг минировал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших.

«Это коварно, жестоко и противоречит любым законам. Но наш враг — именно такой. Так что осторожность должна быть прежде всего. Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от местных властей и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС», — говорится в сообщении.

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Что нужно делать:

Обратитесь в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

В случае отсутствия такой информации самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении « Разминирование Украины».

Разминирование Украины». Скачать приложение на свой смартфон: Android: https://bit.ly/3OeQwxg; Apple: https://apple.co/3HhV4B3.

После авторизации вы сможете сообщить саперам о вероятной угрозе в вашем доме и в режиме онлайн следить за обработкой заявки.

Ранее глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что войска РФ оставили много «неприятных сюрпризов» для ВСУ, отступая в Херсонской области.