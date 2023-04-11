«Оккупанты понесли ощутимые потери». Залужный показал видео боев за Сумскую область в годовщину освобождения от войск РФ 11 апреля, 14:41 11 апреля ВСУ полностью освободили Сумскую область от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео Главнокомандующий ВСУ/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал впечатляющее видео боев за Сумскую область в годовщину освобождения региона от российских оккупантов.

«11 апреля 2022 года полностью восстановлен контроль за государственной границей в Сумской области. Силы обороны выбили неприятеля и деоккупировали область», — написал он в своем Telegram.

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Залужный подчеркнул, что города и деревни Сумской области остановили противника по пути в столицу, а «оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике».

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил каждого, кто освобождал Сумскую область.

Войска РФ зашли в населенные пункты Киевской, Черниговской и Сумской областей в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, оккупировав часть этих регионов.

ВСУ удалось отстоять Киев в первый месяц большой войны, а также выгнать оккупантов из трех регионов в конце марта-начале апреля.