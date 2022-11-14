Въезд и выезд из деоккупированной Снигиревки ограничили на десять дней: власти назвали причину 14 ноября, 11:45 ВСУ освободили Снигиревку 10 ноября (Фото:Николаевская областная прокуратура)

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области ограничили въезд и выезд из населенного пункта на десять дней.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта в Telegram.

Он пояснил, что такое решение связано с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием территорий.

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«В связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд в Снигиревку ограничивается, по меньшей мере, еще на десять дней», — отметил Кухта.

Он добавил, что безопасность должна быть на первом месте.

10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

12 ноября после освобождения от оккупантов в городе была обнаружена пыточная, где издевались над гражданскими.

Снигиревка была одним из ключевым населенным пунктов для освобождения Херсона.