Въезд и выезд из деоккупированной Снигиревки ограничили на десять дней: власти назвали причину

14 ноября, 11:45
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ВСУ освободили Снигиревку 10 ноября (Фото:Николаевская областная прокуратура)

ВСУ освободили Снигиревку 10 ноября (Фото:Николаевская областная прокуратура)

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области ограничили въезд и выезд из населенного пункта на десять дней.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта в Telegram.

Он пояснил, что такое решение связано с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием территорий.

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«В связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд в Снигиревку ограничивается, по меньшей мере, еще на десять дней», — отметил Кухта.

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Он добавил, что безопасность должна быть на первом месте.

10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

https://www.youtube.com/embed/SLsSod_HpjY

12 ноября после освобождения от оккупантов в городе была обнаружена пыточная, где издевались над гражданскими.

Снигиревка была одним из ключевым населенным пунктов для освобождения Херсона.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Разминирование Война России против Украины деоккупация Снигиревка

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