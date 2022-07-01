1027 населенных пунктов освобождено от российских оккупантов — ОП

1 июля, 16:25
На всех деоккупированных территориях длятся оперативные работы по восстановлению (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На всех деоккупированных территориях длятся оперативные работы по восстановлению (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине освобождено от российских захватчиков 1027 населенных пунктов, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«По состоянию на сегодняшний день деоккупировано 1027 населенных пунктов», — сказал он во время видеообращения в Telegram.

Он добавил, что работа гуманитарных штабов начата на 95% освобожденных территорий, а во всех деоккупированных регионах длятся оперативные работы по восстановлению.

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Ранее глава Европейского инвестбанка Вернер Хойер заявил, что на восстановление Украины может понадобиться от 750 млрд до 1 трлн евро ($1,1 трлн).

По мнению Хойера, Европе придется сыграть «самую большую роль» в усилиях по восстановлению Украины. Он добавил, что видел в публичном пространстве цифры, которые считает «совершенно нереалистичными, учитывая уровень разрушений в Украине».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Оккупант Кирилл Тимошенко Офис президента Украины

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