Войска РФ уничтожают освобожденные ВСУ села Луганской области, в районе Сватово и Кременной идут тяжелые бои — Гайдай 20 октября, 12:42 Войска РФ избрали тактику уничтожения сел Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты полностью уничтожают освобожденные ВСУ населенные пункты на западе Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

По его словам, многие села становятся похожими на разрушенную Попасную.

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«Те села, из которых их отбили ВСУ, они просто стирают обстрелами полностью. Там, где возможно, они выезжают танками на прямую наводку. Там, где это невозможно, просто насыпают Градами. Некоторые населенные пункты, к сожалению, понемногу становятся похожими на нашу Попасную», — рассказал Гайдай о тактике войск РФ.

Глава ОВА уточнил, что враг постоянно обстреливает Стельмаховку, там разрушено большинство жилых домов.

Он добавил, что в направлении Сватово и Кременной идут тяжелые бои.

При этом оккупанты пытаются остановить контрнаступление украинской армии, минируя населенные пункты.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.



Позже Гайдай заявил, что в Луганскую область оккупанты стянули силы и технику, которые отступали из Харьковской области, поэтому деоккупация региона усложняется.

Российские оккупанты также перебросили в Луганскую область много техники и мобилизованных.



