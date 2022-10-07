В захваченном Сватово российские оккупанты заминировали объекты инфраструктуры, в Кадиевке уничтожают документы — Гайдай 7 октября, 08:39 Войска РФ удалось выбить из Лимана, это может открыть путь к освобождению Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На фоне контрнаступления ВСУ в Луганской области российские оккупанты заминировали объекты инфраструктуры в захваченном Сватово, а в Кадиевке уничтожают документы особой важности.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Понимая о неудобном для длительной обороны ландшафте местности, россияне решили вывезти из Сватово основные медицинские и социальные учреждения — прежде всего, оборудование. Оккупационные органы власти в городе работают в „урезанном“ формате. Предлагают самостоятельно эвакуироваться», — отметил он.

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Глава ОВА добавил, что войска РФ уже заминировали основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

В захваченной Кадиевке (бывший Стаханов) оккупационные власти получили приказ уничтожить документы после 2014 году.

«Интересный приказ получила так называемая власть в Кадиевке. Там сейчас происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации», — резюмировал он.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная.

Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.

Уже 5 октября глава ОВА сообщил, что началась деоккупация региона. Позже стало известно, что освобождены уже шесть населенных пунктов Луганской области.

По данным британской разведки, украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.

