Деоккупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай

25 января, 13:51
Поделиться:
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Украине, возможно, труднее всего будет освободить от российских оккупантов Луганскую область, ведь на этом направлении враг взимает максимальные резервы.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Деоккупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в целом в Украине. Враг продолжает взимать резервы, у орков было время на подготовку, сплошное минирование, лесистая местность и зомбирование Путиным — все это усложняет продвижение ВСУ на Луганском направлении», — написал глава ОВА.

Видео дня

Читайте также:

Взгляд Минобороны. Заместитель министра обороны Анна Маляр о перспективах Украины на фронте и по поставках оружия (Фото:Наталья Кравчук/NV) Ресурсов в РФ на войну достаточно. Об остатках ракет у врага и отсутствии у Запада рычагов сдерживания Путина — интервью с Маляр

Гайдай рассказал, что недавно ВСУ «вывели из строя сотню кадровых российских военных, при этом с украинской стороны даже ни одного раненого».

По его словам, ситуация по позициям в Белогоровке абсолютно контролируемая.

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что в Пентагоне знают об успехах ВСУ вблизи Кременной Луганской области.

Ранее Гайдай показал, как выглядит восторженная Попасная. оккупанты во время штурма полностью разрушили город, а местные коллаборанты решили его не восстанавливать.

https://www.youtube.com/embed/WXEtKtRvcZA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины деоккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X