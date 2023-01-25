Деоккупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай 25 января, 13:51 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Украине, возможно, труднее всего будет освободить от российских оккупантов Луганскую область, ведь на этом направлении враг взимает максимальные резервы.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Деоккупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в целом в Украине. Враг продолжает взимать резервы, у орков было время на подготовку, сплошное минирование, лесистая местность и зомбирование Путиным — все это усложняет продвижение ВСУ на Луганском направлении», — написал глава ОВА.

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Гайдай рассказал, что недавно ВСУ «вывели из строя сотню кадровых российских военных, при этом с украинской стороны даже ни одного раненого».

По его словам, ситуация по позициям в Белогоровке абсолютно контролируемая.

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что в Пентагоне знают об успехах ВСУ вблизи Кременной Луганской области.

Ранее Гайдай показал, как выглядит восторженная Попасная. оккупанты во время штурма полностью разрушили город, а местные коллаборанты решили его не восстанавливать.