«Украина уже рядом». В крупных городах оккупированного Крыма появились проукраинские листовки 6 сентября, 14:27 Жителей захваченного РФ Крыма призывают готовиться к деоккупации (Фото:Жовта стрічка/Telegram)

В крупных городах оккупированного РФ Крыма начали появляться проукраинские листовки с призывами готовиться к деоккупации полуострова и эвакуироваться.

Как сообщили в Telegram движения сопротивления Желтая лента, их разработали и расклеили активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя и других городов полуострова.

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На листовках есть призывы эвакуироваться, приготовиться к деоккупации острова, а также напоминания о том, что Крым — это Украина.

«Движение Желтая Лента вновь призывает наших граждан, проживающих на ВОТ АР Крым быть осторожными, избегать приближенных к военным объектам мест. Если есть возможность — выехать из ВОТ АР Крым в безопасное место, подготовить заранее тревожный чемоданчик с павербенком, едой и водой», — добавили активисты.

В последние месяцы в Херсонской области и в Крыму развернулось движение сопротивления.

Активисты Желтой ленты проводят в регионе проукраинские митинги, развешивают на улицах городов и сел украинскую символику и плакаты, а также распространяют патриотические месседжи в Интернете. Кроме того, движение сопротивления обменивается информацией с партизанами Херсонщины, а также с проукраинскими активистами Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Крыма и других временно оккупированных Россией территориях.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

Укрзализныця сообщила, что запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

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