Джапарова: Крым будут освобождать двумя путями — военным и дипломатическим 14 апреля, 14:16 Эмине Джапарова (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Чтобы деоккупировать Крым, Украина рассматривает как военный, так и дипломатический пути. Также возможен смешанный вариант, заявила первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью Укринформу.

По ее мнению, «главная победа» в вопросе полуострова — это то, что мир признал Крым неотъемлемой частью Украины и поддерживает решение Киева относительно вариантов его освобождения от россиян.

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«Мне кажется, что на сегодняшний день у нас есть оба пути — и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Например, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть — дипломатическим[…] Имея войну, этот путь [возвращение Крыма], очевидно, будет реализован двумя треками — и военным, и дипломатическим», — сказала Джапарова.

Она подчеркнула: разговоры о том, что Крым можно освобождать от российских оккупантов и возвращать «где-то там после», ложные; Украина категорически отвергает такие мнения.

В интервью Financial Times замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что любые реальные переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска выйдут за международно признанные границы Украины в 1991 году.