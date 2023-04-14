Для деоккупации Крыма Украина применит все незапрещенное оружие — Данилов 14 апреля, 16:29 Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, что Украина будет использовать любое незапрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма.

В Twitter он напомнил, что Крым является территорией Украины.

«Крым — территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое незапрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории», — заявил секретарь СНБО.

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14 апреля первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина рассматривает как военный, так и дипломатический пути для освобождения Крыма.

Ранее Данилов заявлял, что причиной периодических взрывов в Крыму могут быть испытания Украиной новейших образцов вооружения.