В Крым вернется безопасность, экономические возможности и свобода — Зеленский 9 августа, 00:32 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по деоккупации Крыма. На нем обсуждалось, в частности, восстановление экономики полуострова.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения.



По его словам, после деоккупации Крыма, туда вернутся как экономические возможности, так и безопасность и свобода для людей.

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«Но все это не должно быть просто абстрактным — под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание. Как самая нормальная жизнь возвращается. Что именно это значит для Крыма и для всех наших людей. Это должно быть для всех понятно. Шаг за шагом мы делаем. деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной», — сказал Зеленский.