Подоляк назвал три задачи в рамках стратегии деоккупации Крыма 14 сентября, 23:23 Крым (Фото:Рейтер)

Стратегия Украины по деоккупации Крыма базируется на трех главных задачах. Об этом заявил в четверг, 14 сентября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter.

«Первое: нам нужно открыть небо над полуостровом, чтобы иметь возможность активно уничтожать российскую военную и складскую инфраструктуру. Для этого уничтожаются противоракетные комплексы/системы противовоздушной обороны, в том числе Триумф, — пишет Подоляк.

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Второй задачей он назвал прекращение масштабных и непрерывных поставок ресурсов и резервов в зону активных боевых действий. По его словам, именно для этого «уничтожается транспортная логистика, в том числе незаконные объекты вроде мостов в Керченском проливе».

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«Третье: нужно выгнать остатки Черноморского флота РФ из крымских территориальных вод и за их пределы и восстановить статус Черного моря как моря внешней юрисдикции. Для этого ремонтируется инфраструктура и уничтожаются российские военные корабли», - закончил Подоляк.

В ночь на 14 сентября в оккупированной Евпатории была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф — один из важных компонентов системы ПВО оккупантов на полуострове. Это уже вторая подобная успешная операция Украины: 23 августа такая же система была поражена на мысе Тарханкут в Крыму.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе. В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что были поражены большой десантный корабль Минск и субмарина Ростов-на-Дону.