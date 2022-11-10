По дороге на Херсон. Фото и видео из сел, освобожденных ВСУ за последние два дня 10 ноября, 17:31 Сюжет Украинские военные снимают флаг РФ и устанавливают флаг Украины в Калиновском Херсонской области (Фото:Handout via REUTERS, коллаж НВ)

Украинские власти скептически отнеслись к заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу об отступлении из Херсона и с правого берега Днепра.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет признаков того, что оккупанты покидают город — наоборот, туда стягивают дополнительные резервы.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев быть сдержанными, поскольку Россия не делает Украине подарков.

Видео дня

Однако 10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ не оставили врагу другого выхода, кроме как сбежать, так как разрушили его логистические пути и нарушили систему управления.

Также за последние два дня появились сообщения об освобождении ВСУ ряда населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Вечером 10 ноября нардеп, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.

НВ публикует фото и видео из освобожденных сел.



Снегиревка

Первые сообщения о скором освобождении небольшого городка Снегиревка Николаевской области, население которого до начала полномасштабного российского вторжения составляло около 12 тысяч человек, появились еще 9 ноября.

Незадолго до своей предполагаемой гибели в ДТП кремлевский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что украинские подразделения уже зашли на северную окраину города и сумели там закрепиться.

Эти же сведения подтвердил и украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Кроме того, сообщалось, что российские оккупанты подорвали мосты южнее города, что говорило об их отступлении и попытке задержать ВСУ.



Утром аналитики Deep State сообщили в Telegram, что «аналогично как и в Давыдовом Броде месяц назад, враг покинул Снигиревку в темное время суток».

Днем 10 ноября в Сети появилось видео с украинскими военными в Снигиревке.

Деоккупация этого населенного пункта открывает путь на Херсон. Снигиревка является одним из ключевых населенных пунктов. Это удобный плацдарм на берегу реки Ингулец. Также это важный железнодорожный узел.

Киселевка

10 ноября блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил об освобождении Киселевки, которая находится в около 15 километрах от Херсона.

Он также обнародовал видео, снятое бойцами 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода возле ее сельсовета.

Брускинское

10 ноября ВСУ зашли в село Брускинское Великоалександровского района.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Telegram-канале Оперативний ЗСУ в четверг, 10 ноября.

Судя по комментариям украинских бойцов, опубликованные кадры были сняты еще накануне.

Борозенское

Об освобождении населенного пункта Борозенское Херсонской области в 122 км от Херсона сообщила Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна на своей странице в Facebook.

«Село Борозенское под контролем ВСУ. Подразделения Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна уже освободили этот населенный пункт и продвигаются дальше на юг», — говорится в сообщении, в котором есть фото украинских бойцов в этом населенном пункте.

Калиновское и Правдино

9 ноября, в Сети появились видео с украинскими военнослужащими в Правдино и Калиновском Херсонской области.



О том, что ВСУ вошли в эти два населенных пункта, сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в разведке подразделений ВСУ.



Официальных подтверждений освобождения этих населенных пунктов не было. При этом заместительница министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что Силы обороны Украины продолжают постепенно вытеснять врага со временно оккупированных территорий на востоке и юге. Маляр также призвала «не распространять „фальстарты побед“ и давать силам обороны спокойно работать, без „перегрева“ информационного поля».

Павловка

Telegram-канал Оперативний ЗСУ 10 ноября опубликовал видео того, как украинских военных встречают с цветами в Павловке Николаевской области.

Станислав

В еще одной публикации Оперативного ЗСУ показано видео поднятия украинского флага в Станиславе Херсонской области под импровизированное исполнение гимна Украины.

Евгеновка и Бобровый кут

Оперативный ЗСУ опубликовал сообщение о том, что по состоянию на 13:30 10 ноября были освобождены Евгеновка и Бобровый кут на границе Николаевской и Херсонской областей.