В СБУ призвали сообщать о предателях и коллаборантах в Николаевской и Херсонской областях 15 ноября, 15:20 СБУ просит украинцев помочь в поиске предателей и коллаборантов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины призывает сообщить о предателях и коллаборантах в Николаевской и Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, сотрудники СБУ проводят активные стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях регионов.

Они необходимы для разоблачения вражеских агентов, предателей и коллаборантов. Правоохранители также документируют все преступления российских оккупантов.

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СБУ собирает качественную доказательную базу, которая позволит привлечь виновных к ответственности. Для этого спецслужбам важны свидетельства местных жителей.

Их попросили сообщать информацию о пособниках войск РФ, а также о тех, кто передает оккупантам важные данные об украинской армии.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который находился под российской оккупацией более восьми месяцев. Украинской армии также удалось выбить войска РФ с правого берега Херсонской области. Перед этим удалось освободить ряд населенных пунктов Николаевской области, включая Снигиревку.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области и закрепляются на занятых позициях, проводятся зачистки и пополняется обменный фонд.

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В ОК Юг сообщили, что за неделю украинские силы освободили 179 населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.





