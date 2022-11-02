Была информация о том, что российские военные спрашивали разрешение на отступление из Херсона — Рахманин 2 ноября, 19:14 Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Радио НВ рассказал о том, что была информация о просьбе российских военных позволить им отступить из Херсона.



«Я не могу этого подтвердить точно, но была информация о том, что российские военные запрашивали разрешение на возможное отступление из Херсона для того, чтобы не подвергать слишком большую группировку опасности окружения, разгрома или плена», — сказал Рахманин Радио НВ.

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Он подчеркнул, что в городе и рядом с ним действительно сосредоточено достаточно большое количество людей, в частности, большое количество подразделений, батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск — «квалифицированный, мотивированный ресурс, который, как считают российские [генералы] может им понадобится на другом направлении, в другое время».

Несмотря на то, что российские генералы хотели бы сохранить этот ресурс, разрешения на отступление из Херсона они не получили.

Первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский объяснил, почему выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения.

По его словам, во-первых, у РФ есть проблемы с обеспечением херсонской группировки, которая находится в оперативном отрыве от войск РФ на левом берегу Днепра.

Использование паромных переправ может помогать с логистикой только определенный период, но не решает вопроса полной поставки группировки в 18−20 тысяч человек и полноценного функционирования оккупационной администрации, особенно зимой.

Вторая причина заключается в оперативном искусстве, поскольку правобережный плацдарм в районе Херсона необходим для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако у оккупационных войск РФ нет сил и средств, а также уверенности в успехе для выполнения подобных задач.

Третья причина — выгода для РФ в построении обороны на левом берегу Днепра, которая позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию Днепра Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.