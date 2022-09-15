Следователи ГБР задержали коллаборантов в освобожденных Изюме и Купянске, среди них были бывшие правоохранители 15 сентября, 12:42 ГБР ищет коллаборантов на деоккупированных территориях Харьковской области (Фото:ГБР)

Следователи Госбюро расследований задержали коллаборантов в освобожденных Изюме и Купянске Харьковской области, они работали на оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, в Изюме удалось разоблачить и задержать двух предателей из числа уже бывших работников правоохранительных органов.

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Сотрудница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного горсовета Изюма и передавала информацию о местных патриотах Украины.

Чтобы отблагодарить россиян за доверие женщина на камеру рассказывала прокремлевским пропагандистам о ее хорошей жизни. Сюжеты с ее комментариями выходили в эфирах российских каналов.

Еще одна предательница вступила в ряды так называемой «народной милиции». Она уговаривала своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции так же переходить на службу к оккупантам. Коллаборантка также показывала войскам РФ, где находятся все госорганы города.

В Купянске одна из местных жительниц пошла работать в созданную оккупационными властями налоговую структуру. Она занималась тем, что отбирала деньги у населения в пользу оккупантов под видом взимания налогов.

Все трое сообщены о подозрении по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



Вечером 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области, включая Балаклею, Купянск и Изюм.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

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