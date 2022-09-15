Укрзализныця запустила первый после деоккупации рейс в Балаклею 15 сентября, 10:14 Пассажиры первого после деоккупации Балаклеи рейса из Харькова (Фото:УЗ/Telegram)

Утром в четверг, 15 сентября, Укрзализныця запустила первый после деоккупации Балаклеи рейс из Харькова.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram, рельсовый автобус практически полностью был заполнен пассажирами, которые возвращались домой.

«Первый рейс на Балаклею — и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь», — отметили в компании.

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Между Харьковом и Балаклеей начал курсировать рельсовый автобус.

Поезд № 6403/6402 Харьков — Балаклея — Харьков будет отправляться ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывать в Балаклею в 08:55. Из Балаклеи будет отправляться в 09:15 и прибывает в Харьков в 11:10.

Поезд № 6407/6404 будет отправляться ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40. Из Балаклеи будет отправляться в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

Остановки будут на станцниях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка. Билеты можно приобрести в кассах и у проводников во время поездки.

8 сентября ВСУ освободили от российских военных город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода.

В Нацполиции сообщили, что войска РФ устроили пыточную для местных жителей Балаклеи. Оккупанты всегда держали в плену минимум 40 человек. Их находили через местных коллаборантов. Противник искал тех, кто служил или имел родственников в АТО или помогал украинской армии.

В Харьковской ОВА призвали местных жителей не спешить возвращаться на деоккупированные территории, пока не разминируют территории.

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