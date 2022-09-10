«Половина попала в плен». Оккупант рассказал, как захватчики бежали из Балаклеи — перехват 10 сентября, 11:36 Российские военные бегут пешком из Балаклеи после ее освобождения (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Российский оккупант рассказал жене о том, что под Балаклеей, которую деоккупировали ВСУ, 202-й полк ВС РФ сбежал во временно оккупированный Луганск, а половина попала в плен.

Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны.

При чем захватчик подчеркнул, что оккупантам пришлось спасаться пешком.

" На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное, убегать. Пешком пойдем. Те в Балаклее пешком отступали в Луганск, шли своим ходом. Кто тебя еще повезет? Здесь все побегут", — жалуется военный.

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Также он рассказал о плохом обеспечении. В частности, оккупант сказал, что личному составу выдали каски 40-х годов прошлого века, а о бронежилете не может быть и речи.

«Ничего у нас нет. При чем здесь бронежилеты вообще? Сидим со стальными касками 45 лет. Это позор. Никто ничего не сказал ( куда бежать, — ред.) сказали на блокпост, а оттуда все уйдут куда-то», — заявил захватчик.

Украинские бойцы в четверг, 8 сентября, освободили от российских военных город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода. Защитников встречали местные жители.

Кроме того, украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области отвоевали около 2500 квадратных километров и имеют все шансы отрезать оккупантов РФ вокруг Изюма.

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