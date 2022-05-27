«Катастрофически не хватает крови». В оккупированном Крыму ведется принудительная кампания донорства — Денисова

27 мая, 15:14
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Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Уполномоченная президента Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что кремлевские захватчики побуждают крымчан к принудительному донорству.

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По ее словам, она постоянно получает информацию о большом количестве раненых военных страны-агрессора в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова.

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«Медицинские заведения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В этой связи активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым», — написала она.

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Денисова заявила, что главный врач Симферопольской ЦРКБ издал специальный приказ, в котором указано, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно приостановить бесплатное предоставление медицинских услуг.

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«В Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится около 40 человек», — написала она.

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По словам омбудсмена, чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови.

«При этом донором может стать кто-угодно — никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится. Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами», – написала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Людмила Денисова Война России против Украины

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