Врываются в дома. В Изюме оккупанты принудительно «мобилизуют» местных мужчин — Денисова

19 апреля, 16:54
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Денисова заявила, что в Изюме оккупанты принудительно «мобилизуют» местных мужчин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Денисова заявила, что в Изюме оккупанты принудительно «мобилизуют» местных мужчин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Враг принудительно мобилизует для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий», — написала она.

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https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/524334902381120

По ее словам, в Изюме начата принудительная мобилизация мужчин.

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«Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета. Оккупанты врываются в дома жителей Изюма — ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов», — написала она.

Денисова добавила, что мужчин начали агитировать вступать в ряды «народной милиции».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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