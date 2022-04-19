Врываются в дома. В Изюме оккупанты принудительно «мобилизуют» местных мужчин — Денисова
Денисова заявила, что в Изюме оккупанты принудительно «мобилизуют» местных мужчин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Враг принудительно мобилизует для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.
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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий», — написала она.
По ее словам, в Изюме начата принудительная мобилизация мужчин.
«Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета. Оккупанты врываются в дома жителей Изюма — ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов», — написала она.
Денисова добавила, что мужчин начали агитировать вступать в ряды «народной милиции».
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