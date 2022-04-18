«Грубо нарушает Женевские конвенции». Денисова заявила, что РФ милитаризирует детей на временно оккупированных территориях 18 апреля, 18:39 Цей матеріал також доступний українською В городах Старобельске, Северодонецке и Лисичанске оккупанты хотят открыть кадетские корпуса и классы (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

Россия милитаризирует детей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

По ее данным, в городах Старобельске, Северодонецке и Лисичанске оккупанты хотят открыть кадетские корпуса и классы. По состоянию на конец 2021 года, на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса, в которых обучалось более 1 200 детей, а также два кадетских корпуса, в которых обучалось 417 детей, сообщает она.

Видео дня

«Среди выпускников кадетских корпусов уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 во время выполнения „боевых задач“ оккупантов погиб Андрей Дегтяренко, выпускник Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова (г. Луганск), выпускник 2017 года», — пишет украинский омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что, пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, с временно оккупированных территорий, «РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к ​​Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах».

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты проводят принудительную мобилизацию в городе Изюм Харьковской области.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.