«Грубо нарушает Женевские конвенции». Денисова заявила, что РФ милитаризирует детей на временно оккупированных территориях
В городах Старобельске, Северодонецке и Лисичанске оккупанты хотят открыть кадетские корпуса и классы (Фото:Людмила Денісова/Facebook)
Россия милитаризирует детей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
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По ее данным, в городах Старобельске, Северодонецке и Лисичанске оккупанты хотят открыть кадетские корпуса и классы. По состоянию на конец 2021 года, на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса, в которых обучалось более 1 200 детей, а также два кадетских корпуса, в которых обучалось 417 детей, сообщает она.
«Среди выпускников кадетских корпусов уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 во время выполнения „боевых задач“ оккупантов погиб Андрей Дегтяренко, выпускник Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова (г. Луганск), выпускник 2017 года», — пишет украинский омбудсмен.
Денисова подчеркнула, что, пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, с временно оккупированных территорий, «РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах».
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты проводят принудительную мобилизацию в городе Изюм Харьковской области.
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