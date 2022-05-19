Самой младшей — 9 месяцев. Денисова рассказала о случаях изнасилования детей оккупантами в Харьковской области

19 мая, 17:12
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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

За последние сутки, 19 мая, 56 украинцев обратились за психологической помощью из-за пережитого сексуального насилия со стороны российских оккупантов, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

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«Вчера только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 — изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет», — пишет Денисова в Telegram.

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Денисова подчеркнула, что последнюю неделю большинство звонков поступили из освобожденных сел Харьковской области.

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«Тройнята 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечкой. Однолетнего мальчика насиловали двое, умер. Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива», — пишет она.

Денисова добавила, что среди изнасилованных есть пожилые мужчины 67 и 78 лет.

«Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира», — говорит уполномоченная.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Изнасилование Людмила Денисова

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